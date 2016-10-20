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بالصور.. «صن داونز» يصل القاهرة لمواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا

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فريق صن داونز الجنوب إفريقي- أرشيفية

فريق صن داونز الجنوب إفريقي- أرشيفية

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعثة فريق “صن دوانز” الجنوب إفريقي، قادمًا من جوهانسبرج، للقاء فريق الزمالك في مبارة الإياب لنهائي دوري الأبطال الأفريقي.

صرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن بعثة فريق “صن دوانز” وصلت القاهرة على متن رحلة شركة للطيران رقم (840)، والقادمة من جوهانسبرج.

وأضافت أنه من المقرر أن تتوجه البعثة بطائرةٍ خاصة تابعة لشركة “إكسبريس” إلى مطار برج العرب فور وصولها القاهرة.

وكان فريق “صن دوانز” الجنوب إفريقي، نجح في التغلب على فريق الزمالك في مباراة الذهاب، والتي أقيمت بجنوب أفريقيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وذلك بمباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

وصول فريق صن داونز الجنوب إفريقي مطار القاهرة الدولي

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