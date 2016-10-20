هجوم جديد للقوات الكردية بالقرب من مدينة الموصل

شنت القوات الكردية (البشمركة) الخميس هجوما جديدا على مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش فى محيط الموصل، فى اطار الحملة لاستعادة ثانى مدن العراق من الجهاديين.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن القوات الكردية مدعومة بضربات من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، هاجمت قرى بالقرب من بعشيقة فجر الخميس.

وأصدرت قيادة البشمركة بيانا اكدت فيه أن "عملية واسعة النطاق" أطلقت عند الساعة السادسة (03,00 ت ج) شمال وشمال شرق الموصل.

وقالت إن "الأهداف هى تطهير عدد من القرى القريبة وتأمين السيطرة على مناطق استراتيجية للحد بشكل اكبر من تحركات تنظيم داعش".

وتابعت القوات الكردية أن العملية تجرى على ثلاث جبهات "وتهدف إلى إحكام الطوق" حول التنظيم الجهادى فى الموصل بعد التقدم الذى حققته البشمركة والقوات العراقية فى شرق المدينة وجنوبها.