النيابة العامة بطما تخلى سبيل 5 متهمين وحبس السادس لاتجارهم بالنقد الأجنبى

قررت النيابة العامة بمركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، إخلاء سبيل 5 متهمين من ديوان المركز مع أخذ التعهد عليهم بالحضور فور طلبهم، وحبس متهم سادس أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وذلك لاتجارهم بالعملة وقررت أيضا أيداع المبالغ المالية المضبوطة معهم بحساب البنك المركزى المصرى، إيداع العملات الأجنية بحساب البنك العربى الأفريقى وإرسال حرز السلاح النارى للمعمل الجنائى.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف مفادها قيام بعض الأشخاص بمزاولة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لقوانين النقد من خلال قيامهم بالبيع والشراء دائرة مركز طما.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد على الدرديرى وكيل القسم والرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة طما وأسفرت الجهود عن ضبط "أكرم . ج . س . س" 33 سنة صاحب محل مجوهرات وبحوزته ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشر جنيه مصرى، أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال سعودى وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4916 إدارى مركز طما لسنة 2016.

وتم ضبط "أحمد . م . ا . س" 61 سنة مدرس وبحوزته مائة وثمانية وأربعون ألف جنيه مصرى، خمسمائة ريال سعودى، عشرون دولار أمريكى وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4918 إدارى مركز طما لسنة 2016 ، وضبط "عماد الدين . ف . ا . ع" 51 سنة حاصل على دبلوم وبحوزته ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيه مصرى، ثمانمائة دولار أمريكى وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4919 إدارن مركز طما لسنة 2016.

وتم ضبط "مظهر . م . أ . ح" 43 سنة عامل وبحوزته سبعة عشر ألف وستمائة جنيه مصرى، مائة وعشرون دولار أمريكى، عشرون ريال سعودى وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4917 إدارى مركز طما لسنة 2016.

وتم القبض أيضا على "أحمد .م . أ . ح" 49 سنة حاصل على دبلوم صنايع وبحوزته مائتان وخمسة ألف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيه مصرى، واحد وثلاثون ريال سعودى وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4920 إدارى مركز طما لسنة 2016 و"أشرف . م . أ . ح" 44 سنة صاحب محل مجوهرات وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 و4 خزائن و29 طلقة من ذات العيار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4922 إدارى مركز طما لسنة 2016.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بحيازتهم لتلك المبالغ بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.