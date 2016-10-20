حبس شقيقين ومدرس ضبط بحوزتهم 25 طن أرز قبل بيعها بالسوق السوداء فى سوهاج

قررت النيابة العامة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حبس على جمال أبو الحمد عبد الرؤوف، وعلى جمال أبو الحمد عبد الرؤوف، وعصام عبد الحى عبد العلى على ذمة التحقيق، فى واقعة المحضر رقم 8495 جنح قسم شرطة طهطا لسنة 2016 لقيامهم بإدارة وتشغيل مركز تعبئة مواد غذائية "بدون ترخيص".

تم ضبط " 25" طن أرز، وماكينة تعبئة أرز، "2" دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما قررت النيابة أيضا تكليف مفتش الأغذية بفحص المضبوطات لبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى من عدمه، وفى الحالة الأولى بيعها لإحدى الجمعيات الاستهلاكية بالسعر الرسمى وتوريد السعر بخزينة المحكمة.

ترجع الواقعة عقب تصريحات اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والتى أشار فيها إلى أن المديرية من خلال الخطة الموضوعة لضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل وضبط محتكرى السلع التموينية، تم ضبط شقيقين ومدرس وعاطل يقيمون بدائرة مركز طهطا وبحوزتهم 25 طن أرز مخزنة بقصد بيعها فى السوق السوداء.

وبالفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام 3 أشخاص بإدارة وتشغيل وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص، حيث تم ضبط "على . ج . أ . ع" 29 سنة حاصل على ليسانس دعوة إسلامية، وشقيقه عيد 33 سنة أخصائى اجتماعى يقيمان دائرة المركز، و"عصام . ع . ع . ع" 40 سنة مدرس يقيم بدائرة قسم طهطا، لقيامهم بإدارة وتشغيل مركز تعبئة مواد غذائية "بدون ترخيص"، وتم ضبط - 1000 جوال أرز زنة الجوال 25 كيلوجراما بإجمالى 25 طنا، و"1" ماكينة تعبئة أرز، و"2" دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، تـــــم التحفــــظ علـــــى المضبوطـــــات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8495 جنح قسم طهطا لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.

وأوضح مدير الأمن أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل، وضبط محتكرى السلع التموينية.