ضبط 45 طن دقيق مدعم استولى عليها صاحب مخزن بسوهاج

وجهت إدارة مباحث التموين، برئاسة العقيد محمد نصحى مدير مباحث التموين، وبإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية حملة مكبرة، استهدفت بعض حائزى السلع الغذائية بدون ترخيص وذلك بمدن طما وطهطا ومركز طهطا، أسفرت عن ضبط 4 قضايا، حيث تم ضبط محسن.ا.أ 58 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم بناحية الزوك دائرة مركز المنشاة للتصرف والاستيلاء على كمية من الدقيق البلدى قدرها "910" شكائر دقيق 45 طن و845 كيلو جرام.

وضبط أحمد.ف.أ.ع 33 سنة صاحب مخزن مواد غذائية ويقيم دائرة قسم طهطا لإدارته منشأة بدون ترخيص وتم ضبط "1500" كيلو جرام سكر، و"500" كجم أرز، كما تم ضبط محمد . ع . ع 41 سنة مسئول مستودع بوتاجاز ويقيم دائرة قسم طهطا لغلق المستودع فى أوقات العمل الرسمية وتم التحفظ على "400" أسطوانة بوتاجاز .

وأنهت الحملة أعمالها بضبط محمد عبد الحافظ.ع.ع 36 سنة صاحب مخزن مواد غذائية ويقيم بناحية شطورة دائرة مركز طهطا لإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم ضبط "520" كيلو ج أم مكرونة، "220" أرز، و"90" كيلو جرام مفتلة و"500" كيلو جرام فول، و"366" زجاجة عصير، و"624" كيس كارتية، "26" زجاجة زيت طعام تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.