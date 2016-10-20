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الأرصاد: الطقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

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الأرصاد: الطقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة الأرصاد: الطقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى

القاهرة 20 27

 

الإسكندرية 22 26

 

مطروح 20 25

 

بورسعيد 20 26

 

دمياط 20 26

 

بلطيم 21 26

 

الإسماعيلية 18 27

 

السويس 18 28

 

العريش 19 26

 

نخل 15 28

 

طابا 16 29

 

الطور 21 29

 

مرسى علم 22 30

 

الغردقة 23 31

 

شرم الشيخ 26 31

 

رفح 19 26

 

كاترين 14 26

 

سيوة 17 28

 

المنيا 19 28

 

الفيوم 20 27

 

رأس سدر 21 28

 

أبوسمبل 22 35

 

وسط الدلتا 20 26

 

أسيوط 18 30

 

سوهاج 19 31

 

الأقصر 21 34

 

أسوان 23 36

 

شلاتين 23 33

 

حلايب 24 32

 

الوادى الجديد 21 33

 

قنا 21 33

 

نويبع 24 31

 

السلوم 16 25


>

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 42

 

المدينة 24 37

 

الرياض 20 33

 

المنامة 27 33

 

أبوظبى 25 35

 

الدوحة 26 36

 

الكويت 20 37

 

دمشق 10 28

 

بيروت 21 27

 

عمان 14 26

 

القدس 15 24

 

غزة 19 27

 

بغداد 17 33

 

مسقط 27 36

 

صنعاء 09 26

 

الخرطوم 29 41

 

طرابلس 18 30

 

تونس 17 26

 

الجزائر 16 26

 

الرباط 16 26

 

نواكشوط 24 36


>

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 17

 

اسطنبول 13 19

 

اسلام اباد 18 31

 

نيودلهى 21 35

 

جاكرتا 25 31

 

بكين 12 15

 

كوالامبور 25 33

 

طوكيو 17 26

 

أثينا 15 20

 

روما 15 21

 

باريس 08 15

 

مدريد 10 20

 

برلين 06 11

 

لندن 08 15

 

مونتريال 07 15

 

موسكو 01 02

 

نيويورك 16 19

 

واشنطن 18 26

 

 


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