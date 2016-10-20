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حبس 3 باعة جائلين 4 أيام على ذمة التحقيق بالأزبكية

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حبس 3 باعة جائلين 4 أيام على ذمة التحقيق بالأزبكية حبس 3 باعة جائلين 4 أيام على ذمة التحقيق بالأزبكية

>كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الأزبكية، حبس 3 باعة جائلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لمقاومتهم السلطات أثناء الحملة الأمنية التى شنتها الادارة العامة لمباحث الأحداث بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن القاهرة لضبط الباعة الجائلين بدون ترخيص بمنطقة الأزبكية، حيث قام 3 من الباعة الجائلين بمقاومة رجال الأمن لمنعهم إزالة فروشاتهم ومنعهم من قطع الطرق، تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى امرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

تلقت الإدارة العامة بلاغا بوجود عدد من الباعة الجائلين يعطلون حركة السير لافتراشهم الطريق بشارع الألفى بوسط البلد، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة داهمتهم قوة، تم القبض. على كلا من "ياسمين ر.ج." 23 سنة، "أحمد ع.ع." 53 سنة، "أمل ف.س."29 سنة، "سميرة م.أ." 55 سنة، "ياسمين ر.ج." 23 سنة، "أحمدع.ع." 53 سنة، "أمل ف.س."29 سنة، "محمد ع. س."31 سنة، "ضياء أ.ح."29 سنة، "إسراء م.أ."21 سنة و"عماد ع.أ."29 سنة. وجميعهم باعة متجولون بشارع الألفى دائرة قسم الأزبكية بدون ترخيص، وبإخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث أمر بإحالتهم إلى النيابة العامة التحقيق.


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