تضامن سوهاج: خاطبنا الاتحاد العام للجمعيات لحل المنظمة المتهمة بالتحريض ضد الدولة

قال محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية فور ورود معلومات إليها عن قيام إحدى المنظمات العاملة فى دعم المعاقين بمحافظة سوهاج بالحصول على منحه من إحدى السفارات الأجنبية من أجل تعزيز مشاركة الشباب من إستجابة الحكم فى المناطق المهمشه بمحافظة سوهاج على غير الحقيقة والتلاعب في المسمى لتغطية المسمى الحقيقى الذى يتضمن تحريض الشباب للقيام بالثورات ضد النظام الحاكم والتى تم تحرير محضرا بالواقعة بالأموال العامة برقم 3089 اسنة 2016 عقب إستيلائهم على مبلغ المنحة البالغ 70 ألف دولار أمريكيا.

وأوضح عبدالسلام أن المنظمة قامت بتقديم طلب لإحدى السفارات الأجنبية مصحوب بخطة تدريب للشباب نحو الوصول إلى الحكم وتم تسليم تلك الأوراق للجهات المعنية.

كما قامت مديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج بإخطار الاتحاد العام للجمعيات بالقاهرة بحل المنظمة محل الواقعة وإحالة الواقعة إلى الأموال العامة ووقف صرف الجزء المتبقى من المنحة .

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف ،رئيس القسم وبإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، والعميد خالد الشاذلى ، مدير إدارة المباحث الجنائية من إلقاء القبض على 5 أشخاص يعملون أعضاء مجلس إدارة إحدى المنظمات المعنية برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة بسوهاج لإستيلائهم على المال العام المتمثل في منحة بمبلغ مالى قدره سبعون ألف دولار أمريكى من السفارات الأجنبية بالقاهرة للصرف منه على مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل إستجابة الحكم في المناطق المهمشه بسوهاج .

وتبين أن المتهمين هم ع . ح . ج . أ حاصل على ليسانس اداب ويعمل رئيس مجلس إدارة الإتحاد ، ع . ن . ع مدرس بإدارة طهطا التعليمية ،ويعمل نائب رئيس المجلس ،ح . ا . م . م باحث قانونى بمديرية التنظيم والإدراة وتعمل أمين الصندوق، م . خ . ع باحث قانونى بمجلس الدولة ويعمل سكرتير المجلس ، م . ع . ع . مدير عام التنمية بمحافظة سوهاج " بالمعاش" عضو المجلس.

وكشفت التحقيقات أن المنحة قد أودعت بحساب رقم 54420 / 5020 لدى بنك الإسكان والتعمير فرع سوهاج وأن المسئولين قاموا بصرف مبلغ ثمانية عشر ألف دولارا قبل موافقة وزارة الشئون الاجتماعية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وقاموا أيضا بالإستيلاء على مبلغ 1950 دولار في صورة مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون .

كما قاموا بالتزوير والتدليس على وزارة الشئون الاجتماعية في الطلب المقدم منهم بإدعائهم أنها منحة مشروعات صغيرة للشباب بينما كشفت المستندات أنها منحة من أجل تعزيز مشاركة الشباب من إستجابة الحكم في المناطق المهمشه في محافظة سوهاج وهذا يختلف مع المتفق عليه مع السفارة الأمريكية بالقاهرة مع الإتحاد وأنه حدث هذا التلاعب في المسمى لتغطية المسمى الحقيقى الذى يتضمن تحريض الشباب للقيام بالثورات ضد النظام الحاكم، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3089 لسنة 2016.