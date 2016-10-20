دراسة: العنب والمكسرات يعالجان الخلل الهرمونى لدى النساء

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرًا عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن العنب والمكسرات يعالجان الخلل الهرموني لدى النساء مع متلازمة تكيس المبايض، كما أنهما يعملان على الوقاية من السرطان، والحماية ضد أمراض القلب وتحسين وظيفة الدماغ.

وتشير أحدث الأبحاث إلى أن هناك مركبا طبيعيا موجودا في العنب الأحمر، يدعى "ريسفيراترول" قد يساعد على معالجة اختلال التوازن الهرموني لدى النساء مع متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

وتعتبر متلازمة تكيس المبايض السبب الرئيسي للعقم عند النساء، ويُعتقد أنها تؤثر على حوالي واحدة من كل 10 نساء في جميع أنحاء العالم، والسبب الدقيق للإصابة غير معروف، ولكن في كثير من الأحيان يكون بسبب الجينات.

وأوضح الباحثون أن خلل الهرمونات يؤدى إلى عدم انتظام فترات الحيض أو تأخرها، وكذلك زيادة الوزن والعقم والشعر الزائد، فضلاً عن زيادة خطر الاصابة بمشاكل صحية أخرى مثل مرض السكرى.

ويعتقد العلماء أن المكسرات خاصة عين الجمل تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات والتي تقلل من فرص المرأة في الإصابة بخلل الهرمونات والتكيس المبايض.

وأضاف الباحثون أن مادة الـ "ريسفيراترول" يمكن أن تحسن قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، وربما تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكرى.