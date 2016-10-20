جنرال أمريكى: قادة "داعش" يغادرون الموصل والأجانب يواصلون القتال

أعلن جنرال أمريكى من التحالف الدولى عن أن قادة من تنظيم "داعش" بدأوا يغادرون الموصل مع تقدم القوات العراقية لاستعادة المدينة، متوقعا بقاء مسلحين أجانب فيها لخوض المعارك.

وقال الجنرال جارى فوليسكي، وفقا لراديو (سوا) الأمريكى مساء يوم الأربعاء، "لقد شهدنا حركة لمسؤولين ومقاتلين خارج المدينة فى حين أن الأجانب سيبقون للقتال، وأشار إلى أن هناك مؤشرات إلى أن مسؤولين غادروا المدينة، مضيفا "نقول لتنظيم داعش إن قادتهم يتخلون عنهم".

وأضاف الجنرال الأمريكى أن المسلحين الأجانب هم الذين سيخوضون المعركة ضد القوات العراقية لأن ليس لديهم أى مكان آخر للذهاب إليه ..مشيرا إلى أنه من الصعب عليهم أن يختلطوا بالسكان المحليين.

ولفت إلى أن العراقيين سيراقبون كل شخص يغادر الموصل، مؤكدا أن محاولات المقاتلين الأجانب الاختلاط بين النازحين لن تنجح، ويقدر وجود بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مسلح من التنظيم فى المدينة، علما بأن القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولى لا تحاصرها بالكامل، وبالتالى يمكن للمسلحين أن يفروا عبر الغرب نحو مدينة تلعفر العراقية أو نحو سوريا.