هيلارى كلينتون: "ترامب" يتهم المهاجرين بتجارة المخدرات والسلاح

قالت هيلارى كلينتون، المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، ان دونالد ترامب صوت من أجل اتخاذ قرارات على حائط الحدود، ويجب تواجد تكنولوجيا للسيطرة على ذلك، وقد اتهم كل المهاجرين بانهم تجار مخدرات وسلاح.

وأضافت هيلارى، خلال المناظرة الأخيرة بين مرشحى الرئاسة الأمريكية، يجب أن ندخل هؤلاء فى الاقتصاد الأمريكى من اجل الاستفادة من ذلك، و دونالد يرى أن هؤلاء الذين استعان بهم لم يضر بالاقتصاد أو أى شئ.

وأكدت هيلارى، أنها لا تؤيد نفتح الحدود و لكن سيكون هناك تأمينات متطورة لمنع الدخول غير الشرعى، ولكن اتحدث عن الطاقة و أستخدام التكنولوجيا.

وأوضحت أن ما نشرته ويكليكس، أثبت ان الحكومة الروسية شاركت فى التجسس على أمريكا، وترامب يعتبر كـ"دمية" للحكومة الروسية ويظهر ذلك فى تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتن، وهناك 17 جهة عسكرية وغيرها، شاركت فى هذه الاستخبارات العسكرية.