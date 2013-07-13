على غير المتوقع، وعلى الرغم من ظهور عشرات الدراسات التى نشرت مؤخراً وأكدت القيمة الغذائية العالية للحمض الدهنى الشهير "أوميجا-3" وفوائده الصحية الكبيرة فى الوقاية من أمراض كثيرة، كشف فريق من الباحثين بمركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان فى الولايات المتحدة الأمريكية عن أن الأوميجا- 3 ترفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وكشفت النتائج أن ارتفاع مستويات الأوميجا - 3 بالدم، بأنواعه الثلاثة المختلفة "EPA"، "DPA "، "DHA " يساهم فى رفع خطر الإصابة بورم البروستاتا عالى الدرجة "high-grade prostate cancer" بنسبة 71%، فيما يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا منخفض الدرجة بنسبة 44%، ويرفع فرص سرطان البروستاتا بشكل عام بنسبة 43% مقارنة بالأشخاص الذين يملكون مستويات منخفضة منه.

وأشار الباحثون أن الخطير فى الأمر هو ارتفاع معدل الإصابة بورم البروستاتا عالى الدرجة لأنه يرفع معدلات الوفاة بشكل كبير، لافتين أن السبب الحقيقى وراء تلك المخاطر غير معروف وستكشف عنه الدراسات القادمة، ولكنه قد يرجع إلى تكون أحد مواد الأيض التى تدمر الخلايا والحمض النووى، وقد يرجع لدور هذا الحمض الدهنى فى خفض مستوى المناعة.

وما يزيد من مصداقية هذه النتائج، هو الدراسة التى أجريت فى عام 2011 الماضى وأشرف عليها نفس هذا الفريق البحثى، وكشفت عن دور الأوميجا - 3 فى الإصابة بسرطان البروستاتا.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of the National Cancer Institute"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الحادى عشر من شهر يوليو الجارى.