ترامب: بشار الأسد أقوى من أوباما وأذكى من كلينتون

قال المرشح الجمهورى "دونالد ترامب" أن الرئيس السورى "بشار الأسد" أقوى من الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" وأذكى من منافسته الديمقراطية "هيلارى كلينتون"، فى إطار تحدثه عن الحرب الأهلية فى سوريا فى المناظرة التى تجمعه بالديمقراطية "كلينتون".

وأضاف ترامب، إن الكثير مما يحدث فى سوريا هذه الأيام نتيجة سياسات الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والمرشحة هيلارى كلينتون، موضّحًا: "نعطى الأموال للمقاتلين فى سوريا ولا نعرف من هم".

وأوضح المرشح الجمهورى خلال المناظرة الثالثة والأخيرة مع منافسته الدمقراطية هيلارى كلينتون: ما يحدث فى مدينة حلب السورية كارثة، الناس يُذْبَحون هناك نتيجة القرارات الخاطئة الخاصة بالأزمة.