بالصور.. استعدادات كبيرة بالأقصر لمؤتمر السياحة العالمى

تواصل محافظة الأقصر بكافة أطيافها الاستعدادات الكبرى التى تجرى على قدم وساق لاستقبال كافة ضيوف المحافظة نهاية الشهر الجارى لحضور جلسات مؤتمر سياحة المدن والمنظمة العالمية للسياحة لبحث سبل إعادة السياحة لمصر والأقصر والشرق الأوسط بأكمله، حيث تشمل الخطط استعدادات مكثفة فى كافة المجالات التى تخدم القطاع السياحى.

إنهاء 95% من أعمال كشف معالم طريق الكباش التاريخى

وفى هذا الصدد قال محمد سيد بدر محافظ الأقصر، أن الاستعدادات لمؤتمر السياحة العالمى تجرى على قدم وساق وذلك للتأكيد على قدرة الأقصر فى استضافة واستقبال كافة الضيوف المشاركين بالقمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن، والذى من المقرر إقامته فى الأقصر نهاية أكتوبر الجارى، واستضافة الجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية فى أوائل نوفمبر المقبل.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إطلاق أكبر حملات لإزالة التعديات والقمامة وتنظيف وتجميل كافة شوارع المحافظة بالأشجار والدهانات، وكذلك تطوير شبكات الطرق الداخلية ورصفها وتزيينها بالأنوار المناسبة، معلنًا أنه تم تجهيز لافتات كبرى لاستقبال ضيوف الأقصر خلال المؤتمر العالمى بمداخل ومخارج مطار الأقصر الدولى وذلك بالاتفاق مع شركة برزنتيشن العالمية للدعاية والإعلان.

محافظة الأقصر تواصل أعمال تركيب 52 لافتة دعاية لمؤتمر السياحة العالمى بطول 400 متر بشارع خالد بن الوليد

كما يجرى بحث تنظيم عدة إحتفالات غنائية وأوبرا فى شوارع المدينة والمتاحف فى الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر المقبل، وتطوير فنادق الأقصر والتى من المقرر لها استقبال الضيوف خلال فترة تواجدهم بالأقصر، وتم تجهيز مبنى المحافظة وقاعة المؤتمرات الكبرى بكورنيش النيل، وذلك للتأكيد على أن الأقصر هى قبلة السياحة والأضخم على الخريطة والسياحة المصرية والعالمية.

ومن بين الاستعدادات القيام بعمل إضاءة كوبرى البغدادى بطول عرض نهر النيل بإضاءة الليزر كما تم تنفيذ إضاءات ديكورية بنسبة 60 % أسفل الكوبرى بكشافات حديثة، وتجهيز 45% من تجميل مداخل مدينة القرنة، وتوحيد واجهة المنازل باللون الأصفر، وأيضا استمرار التجميل بطريق المطار.

محافظة الأقصر تواصل عملها بتطوير طريق الكباش

وكان قد عقد يحيى راشد وزير السياحة اجتماعاً فى زيارته الأخيرة للأقصر مع كل من الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات لجنة السياحة وغرفة شركات السياحة، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن.

وكشفت مصادر أن وزير السياحة بحث خلال الاجتماع مدى سير المحافظة وقياداتها فى تنفيذ الخطط التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير الذى عقد بإحدى قاعد فندق سونستا سان جورج بكورنيش النيل، حيث أكد عليهم خلالها بضرورة عمل أكبر خطة لتطوير شبكات الطرق الداخلية ورصفها وتزيينها بالأنوار المناسبة والبلدورات والشجيرات الصغيرة التى تعطى انطباع أفضل للزائريين، وتجهيز لافتات كبرى لاستقبال ضيوف الأقصر خلال المؤتمر العالمى بمداخل ومخارج مطار الأقصر الدولى وذلك بالاتفاق مع شركة برزنتيشن العالمية للدعاية والإعلان، وكذلك كافة الطرق والشوارع الداخلية بالمحافظة للتأكيد على أن الأقصر مضيافة لكافة الوفود العالمية التى من المقرر أن تصل الأقصر على هامش فعاليات المؤتمر العالمى.

لافتات تاريخية أثرية تعبر عن ملامح الأقصر السياحية

كما تمت مناقشة خطوات السير فى أعمال التطويرات والتجديدات بفنادق الأقصر المقرر لها أن تستقبل وتستضيف ضيوف المحافظة خلال فترة تواجدهم بالأقصر، وكذلك تجهيز مبنى المحافظة وقاعة المؤتمرات الكبرى بكورنيش النيل، وأعمال الدهانات التى تم الاتفاق عليها للمنازل بقلب مدينة الأقصر ومدينة القرنة باللون الأصفر الموحد، وطالبها بسرعة إنجاز تلك الأعمال للوصول لأعلى درجات الاستعداد السريع للمؤتمر العالمى، وكذلك استعدادات الأقصر الطبيعية التى تبدأ كل عام فى شهر أكتوبر مع إنطلاق الموسم السياحى الشتوى.

ومن جانبه، قال وزير السياحة لـ"اليوم السابع" أن تلك الاجتماعات لن تكون الأخيرة حتى انطلاق مؤتمر سياحة المدن، وسيتم عمل عدة زيارات بصفة دورية لمحافظة الأقصر للوقوف على كل تلك الأمور على أرض الواقع وللتأكيد على أن السياحة المصرية ومحافظة الأقصر مستعدون تماماً وقادرون على إنجاح هذا المؤتمر العالمى بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع.

كوبرى طريق الكباش الجديد ينتهى آخر أكتوبر

وأضاف يحيى راشد فى تصريحاته، أنه كلف محافظ الأقصر وكافة قيادات المحافظة بعدة أمور لابد وأن يتم العمل فيها بدءاً من اليوم لضمان انتهاؤها بالكامل قبيل وصول وفود المؤتمر، مؤكداً أنه توجد استعدادات مكثفة بشكل أكبر وأضخم لنجاح هذا الحدث الكبير، حيث أنه عبارة عن مؤتمرين الأول يكون عبارة عن مؤتمر لمنظمة السياحة العالمية لوزراء السياحة من مختلف دول العالم، والثانى مؤتمر خاص بالعواصم والمدن السياحية ويضم ما يقرب من 350 لـ400 رئيس مدينة وعمدة ومحافظ من مختلف دول العالم، وهذا سيكون تجمع دولى وتبادل سياحى وثقافى كبير للغاية، ونقوم حالياً بدراسة كل مقومات إنجاح هذين المؤتمرين، وسنؤكد لهم أن اختيار الأقصر عاصمة السياحة العالمية 2016 وعاصمة الثقافة العربية 2017 لم يأتى من فراغ، ولابد وأن تكون الأقصر هى مقر منظمة السياحة العالمية أو يتم عمل فرع لها بالأقصر لكونها تضم أكثر من ثلث آثار العالم.

خطة كبرى لشركات الدعاية لاستقبال ضيوف المؤتمر العالمى بالأقصر

وأوضح وزير لسياحة أنه طالب من كافة نواب المحافظة والحضور من خبراء السياحة للاتفاق على عمل شعار خاص خلال المؤتمر لإطلاقه ليطوف كافة أرجاء العالم مع الوفود الذين يعتبرون سفراء لبلدانهم داخل المحافظة، مثل "هى دى الأقصر" أو "الأقصر بتفرح" أو "الاقصر عاصمة السياحة العالمية"، قائلاً: "يجب أن تكون لنا رسالة قوية للعالم أجمع من خلال تنظيم هذا المؤتمر العالمى بأننا دولة الأمن والآمان والاستقرار والمعالم الرائعة، وأن الأقصر لم تعد كما كانت فى السابق كآثار ونيل وكورنيش فقط، ولكنها تضم مجموعة من القاعات والفنادق والخدمات السياحية المميزة التى تدل على مدى قدرة وتطور النظام الداخلى بالمحافظة لخدمة السائحين، لأن الأقصر معروفة للعالم أجمع بأنها قبلة السياحة وهى الموجودة على الخريطة والسياحة المصرية والعالمية، ولدينا يقين تام بأن مثل تلك الأحداث الدولية تعطى رسالة طمأنينة عبر قدرتنا فى تنظيم الفعاليات الكبرى على مدار العام، وأهم شىء أن كل سائح يحضر للأقصر أن يكون سعيد بتجربته داخل المحافظة ويكون لديه انطباع جيد عن الأقصر".

أحد قيادات شركة بريزنتيشن يشرف على أعمال تركيب اللافتات

وقال يحيى راشد فى ختام تصريحاته لـ"اليوم السابع" خلال زيارته للاقصر، أنه تم الاتفاق مع هيئة تنشيط السياحة بضرورة إعداد أكبر خطة لإعداد كتيبات وسيديهات وأوراق برديوبروشورات معينة ذات طراز فرعونى أصيل لتوزيعها على كافة الوفود المشاركة فى المؤتمر للترويج للأقصر فى بلدانهم بصورة غير مباشرة.

أما ثروت عجمى عضو غرفة شركات السياحة بالأقصر، أنه يجرى عمل أكبر خطة لتدريب وإعادة تأهيل أكثر من 10 آلاف من العاملين بالقطاع السياحى والفندقى بالأقصر، وذلك لرفع كفاءة الموارد البشرية العاملة فى القطاع السياحى وتحقيق طفرة على مستوى الخدمة الفندقية، موضحًا أن الغرفة تقدمت بعدة مطالب ليحيى راشد، وزير السياحة تتمثل فى الاهتمام ببرامج التدريب للعاملين، كما طالبوا بتشكيل مجموعات عمل تسويقية إلى الأقصر وأسوان والمراكب العائمة لاستهداف مجموعة من الأسواق الأوروبية ومجموعة أخرى من الأسواق الآسيوية.

شركة بريزنتيشن تقوم بحملة تركيب لافتات وبانرات دعائية لمؤتمر سياحة المدن

وأضاف ثروت عجمى فى تصريحات صحفية أنه تمت مناقشة مع وزير السياحة أحوال المراسى والفنادق العائمة التى كانت تجذب قرابة 1، 5 إلى 2 مليون سائح سنويًا من عدد السائحين الوافدين إلى الأقصر وأسوان، مؤكداً على الاستعانة بالعاملين بفنادق الخمس نجوم لتدريب العاملين بالفنادق ذات المستوى الأقل. فيما أعلن العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، بدء العمل بتطوير شارع طريق الكباش الغربى، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة لكشف معالم الطريق الأثرى والتى منها إنشاء عدد 2 كوبرى بالمنطقة، موضحاً أنه تم الانتهاء من الكوبرى الأول أعلى طريق الكباش العام الماضى ومن المقرر انتهاء العمل بالكوبرى الثانى والذى يجرى إنشاؤه حاليا خلال شهر أكتوبر ليتم إنجاز نحو 90 % من كشف معالم الطريق بعد انتهاء العمل بكافة الكبارى المقرر إنشاؤها أعلى الطريق.

طريق الكباش يستعد للافتتاح رسمياً خلال موسم السياحة الشتوى

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أن تطوير شارع الكباش الغربى الموازى لطريق الكباش يبدأ من كوبرى طريق الكباش بالقرب من مقابر الكومنولث وحتى الكوبرى الثانى والذى يتم إنشاؤه حاليا بطول 600 متر وعرض نحو 8 متر للشارع المطل على الكباش وتقدر تكلفة التطوير بنحو 2 مليون جنيه تشمل دهان المنازل المطلة على الطريق باللون الموحد إضافة إلى رصف الطريق وتمهيده للمرور وطلاء البلدورات وتشجير وتزيين الطريق وإنارته لافتا إلى أن كل أعمال التطوير تقوم بها شركة العربية العالمية للبصريات التابعة للقوات المسلحة.

وشدد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالى ورونق شوارع المحافظة أمام أعين الناظرين ضمانا لعدم تهالك الطرق، مشيرًا إلى أن مشروع التطوير يشمل رصف الطريق وتركيب بلاط جديد ودهان وتجديد الأرصفة وكذلك المنازل المطلة على الطريق إضافة إلى تكثيف الإضاءة.