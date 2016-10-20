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تعليم البرلمان: لابد من تصحيح أزمة وجود حلايب وشلاتين بالسودان فى المناهج

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تعليم البرلمان: لابد من تصحيح أزمة وجود حلايب وشلاتين بالسودان فى المناهج تعليم البرلمان: لابد من تصحيح أزمة وجود حلايب وشلاتين بالسودان فى المناهج

>كتب أحمد عرفة

أكد النائب عبد الرحمن البكرى، أمين لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستخصص جلسات خاصة لمناقشة المناهج التعليمية، واكتشاف الأخطاء فيها، بعدما تم اكتشاف خلال الفترة الماضية عدد من الأخطاء التى يجب سرعة مراجعاتها.

 

وأضاف أمين لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن حلايب وشلاتين مصرية 100%، وليست سودانية، ووجود أخطاء فى خريطة المنهج الثانى الاعدادى يشكل خطورة كبيرة تتطلب سرعة مراجعة المناهج خلال هذا العام.

 

وأشار أمين لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستشكل لجنة لدراسة جميع المناهج التعليمية، وبحث الأخطاء التى قد تتواجد فى بعض المراحل التعليمية، بحضور الوزارة.

 

جدير بالذكر،أن المناهج الدراسية منذ بدء العام الدراسى، كشفت خريطة صماء بالصفحة رقم 14 بكتاب اللغة الأنجليزية للصف الثانى الإعدادى،عن وجود خطاء فى حدود الجنوبية رغم قيام لجان متخصصة بمراجعة الكتب خلال الفترة الماضية،   وأظهرت الخريطة بالصفحة رقم 14 بالكتاب، منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود دولة السودان، رغم تأكيد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم على تنقيح المناهج وإزالة الحشو والتكرار بها وتعديل الحدود الجغرافية المصرية فى الخرائط التى تضمنتها المناهج.


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