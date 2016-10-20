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"الفيديو" المُتسبب في إعدام أمير سعودي ...

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"الفيديو" المُتسبب في إعدام أمير سعودي ... "الفيديو" المُتسبب في إعدام أمير سعودي ...

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لواقعة قتل الأمير السعودي تركي بن سعود صديقه خلال مشاجرة، بعدما صدر قرار بإعدامه.

وقالت وزارة الداخلية ، في بيان، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «أقدم تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير ـ سعودي الجنسية ـ على قتل عادل بن سليمان بن عبدالكريم المحيميد- سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه على إثر مشاجرة جماعية».

وجاء في البيان: «بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأضاف: «ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره».

كان الأمير تركي قد قتل صديقه بإطلاق النار عليه وأصاب شخصا آخر في مخيم بمنطقة الثمامة بالعاصمة الرياض، أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية.

 

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رئيس قسم الأخبار

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