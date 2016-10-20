سعر الذهب اليوم في مصر، حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعا نسبيا في أسعاره بمحلات الصاغة، وسط تراجع الأسعار عالميا، وما زالت أسعار الذهب في ارتفاع وانخفاض يوميا، حيث تسيطر حالات الارتفاع معظم الأيام بينما تشكل أيام الانخفاض نسبة قليلة جدا، وفي المقابل لم تنجح جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار، حيث يرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالدولار الذي تجاوز كل الحدود في السوق السوداء.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20/10/2016

1 عيار 18 463 جنيه

2 عيار 21 540 جنيه

3 عيار 24 616 جنيه

4 الجنيه الذهب 4320 جنيه

5 أوقية الذهب 1270 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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