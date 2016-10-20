نظر طلب "العريان والبلتاجى" برد قاضى "أحداث مكتب الإرشاد" اليوم

تنظر محكمة استئناف القاهرة بالدائرة 19 مدنى طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى، ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، اليوم التى تنظر إعادة محاكمتهما فى "أحداث مكتب الإرشاد والذى قد تأجيلها فى الجلسة السابقة لعدم حضور البلتاجى من محبسه.

كان دفاع المتهمين تقدم بطلب الرد فى أولى جلسات إعادة محاكمتهم على ذمة قضية أحداث مكتب الإرشاد أمام الجنايات، على رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، و11 آخرين، وذلك فى أعقاب قرار محكمة النقض القاضى بإلغاء أحكام إدانتهم فى الدرجة الأولى.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم : التحرض على القتل والشروع فيه تنفيذًا لغرض إرهابى، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والبلطجة.