خادم الحرمين يثمن جهود دارة الملك عبدالعزيز في توثيق تـاريخ الجـزيـرة العربيـة وخـدمـة التاريـخ الـوطنـي

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة امس الاجتماع السادس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

وفي مستهل الاجتماع أشاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بدور الدارة في توثيق تاريخ الجزيرة العربية والاهتمام بمصادره المختلفة ضمن جهودها في خدمة التاريخ الوطني للمملكة العربية السعودية وما نفذته من برامج ومشروعات في هذا الجانب، وجهودها في دعم التعاون والاتفاقيات مع مراكز مماثلة في داخل المملكة وخارجها.

بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر عدداً من القرارات المتعلقة بأعمال دارة الملك عبدالعزيز ومنها الموافقة على إقامة الندوة العلمية عن الجزيرة العربية والمصادر الكلاسيكية وذلك ضمن اهتمام الدارة بتوثيق تاريخ الجزيرة العربية القديم ومصادره، والموافقة على لائحة الهيئة الاستشارية لدارة الملك عبدالعزيز واعتماد أعضائها. كما صادق المجلس على الحساب الختامي للعامين الماليين 1435هـ / 1436هـ و 1436هـ / 1437هـ ، كما صادق على حساب صندوق دارة الملك عبدالعزيز لعام 1437هـ / 2015م.

من جهة اخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة امس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة جمال حامد الشمايلة، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة د. عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية د. نزار بن عبيد مدني.

الملك سلمان مستقبلاً السفير الأردني

خادم الحرمين مرحباً بالسفير جمال الشمايلة

د. عصام سعيد، ود. نزار مدني خلال حضورهما الاستقبال