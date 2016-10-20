أمير الرياض يتأكد من جاهزية قطار «سار» ويطلع على خدمات المحطات.. اليوم

يستقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صباح اليوم، قطار "سار" للركاب (الرياض المجمعة، المجمعة الرياض) للتأكد من مستوى جاهزيته، كما سيزور سموه المحطات للاطلاع على خدماتها وطُرق عملها، ويرافقه وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، وصاحب السمو الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة والرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمشرف العام على شركة «سار» الدكتور رميح بن محمد الرميح.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بدأت تجاربها على قطارات الركاب منذ منتصف عام 2015م، وذلك استعداداً للتشغيل الفعلي قريباً، حيث وصلت سرعة القطار 220 كيلو متر في الساعة. وتأتي المرحلة التجريبية - التي استمرت أكثر من عام - للتأكد التام من مدى سلامة كامل أجزاء بيئة المشروع والتي تشمل البنية التحتية والقطارات وأنظمة الاشارات والتحكم إلى جانب الكادر البشري الذي سيقوم على إدارة وصيانة التشغيل، وذلك قبل إطلاق الخدمة فعلياً لنقل الركاب والبضائع.

من جانبه رحب سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمحطة القطار بمحافظة المجمعة ضمن تفقد سموه لمسار قطار الشمال سار.

وقال الأمير عبدالرحمن "ولله الحمد نشهد اليوم اقتراب منجز يتحقق للوطن والمواطن في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه - حيث يتفقد أمير منطقة الرياض قطار الشمال والذي يتواجد له محطتين في منطقة الرياض أحداهما في الرياض والأخرى في المجمعة والتي أصبحت ولله الحمد جاهزة لخدمة المواطنين مع الانطلاقة الفعلية لقطار سار خلال الفترة القليلة القادمة".

وأشار إلى أن أمير الرياض خلال زيارته التفقدية سيلتقي في محطة المجمعة برؤساء المراكز وأعضاء المجلس المحلي ورؤساء المجالس البلدية لبحث العديد من الأمور التي تهم الوطن والمواطن في المحافظة.

وبين سمو محافظ المجمعة أن سكة الحديد ومحطة القطار تعد إضافة كبرى للتنمية لما تقدمه من خدمة للمواطن في مجال هام وهو النقل وعنصر جذب فعال لإحداث الهجرة المعاكسة من المدن الكبيرة الى مدن مستقبلية تتوفر فيها كافة متطلبات الحياة الكريمة كمدينة المجمعة.

عبدالرحمن بن عبدالله: القطار إضافة كبرى للتنمية وعنصر جذب لإحداث الهجرة المعاكسة من المدن الكبيرة إلى المدن المستقبلية

وسأل الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.

كما أشاد مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بقيمة وأهمية المشروع العملاق، وما سيقدمه للوطن من نقلةٍ نوعيةٍ في مجال النقل العام، مبيناً أنه يعدُّ من العطايا المميزة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الساعية دائماً لتحقيق رفاهية المواطن وسعادته، وتوفير حياة كريمة له في بيئةٍ مثاليةٍ تتوفر فيها كافة متطلباته، والخدمات التي يحتاجها، ومؤكداً أن الإشراف المباشر من سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض - على قطار "سار" للركاب دليلاً على هذا الاهتمام، ورغبة سموه على التأكد من مستوى جاهزيته لتدشين رحلاته، والاطلاع على خدماته وطُرق عمله وما يتوفر فيه من إمكانيات وتجهيزات.

وأكد المقرن على ما سيحققه هذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي وأمني من خلال تخفيف أعباء التنقل بين محطتي القريات في أقصى الشمال ومحطة الوصول في العاصمة الرياض والتي ستتضمن 5 محطات للتوقف في الجوف وحائل والقصيم والمجمعة والرياض.

د. المقرن: «سار» نقلة نوعية في مجال النقل العام ويسهم في خدمة 30 ألفاً من منسوبي الجامعة

وأضاف بأن هذا المشروع الكبير سيكون له مردود كبير خصوصاً على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين في الجامعة أكثر من 25 ألف طالب وطالبة وأكثر من 5 آلاف عضو هيئة تدريس وموظف في كليات ومرافق الجامعة المختلفة في كل من محافظات المجمعة والزلفي والغاط ورماح، حيث سيساهم هذا المشروع في التسهيل عليهم وسرعة تنقلهم والتخفيف عليهم من أعباء النقل الخاص إضافةً للتخفيف من الضغط على الطرق السريعة مما ينعكس بالإيجاب على خفض حوادث الطرق وسيكون دوراً فاعلاً في التطور الاقتصاد والنمو التجاري والاستقرار الاجتماعي.

العمر: المشروع يطور الحركة التنموية والاقتصادية والسياحية في المحافظة

من جانبه رحب عضو المجلس المحلي ابراهيم بن أحمد العمر بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وقال "نشرف اليوم جميعا باستقبال سموه الكريم وهو يتفقد واحداً من أكبر المشروعات الحيوية والاستراتيجية الوطنية والذي سيكون له الأثر الايجابي الكبير على كافة المناطق التي يخدمها خط الشمال" مبيناً أنهم ينظرون الى هذا المشروع كواحد من الانجازات الحضارية الكبيرة حيث سيساهم بإذن الله في زيادة الحركة التنموية والاقتصادية في المحافظة عمرانيا واقتصاديا وسياحيا وسيكمل مع المشاريع الحيوية الأخرى التي تشهدها المحافظة منظومة التنمية الشاملة لبناء الوطن والمواطن وهو احد الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة على مستوى الوطن.

الأمير فيصل بن بندر

الأمير عبدالرحمن بن عبدالله

####د. خالد المقرن

إبراهيم العمر