تركي اليوسف يعيش "حياة ثانية"

يشارك نجم الدراما السعودية تركي اليوسف في المسلسل الخليجي الضخم "حياة ثانية" مع الفنانة هدى حسين، والعمل من تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد القفاص، وإنتاج المنتج عامر الصباح "صباح بكتشرز"، ومن المقرر عرضه خلال الدورة الرمضانية المقبلة، ويضم عدداً بارزاً من النجوم، ومنهم: حسن عسيري، عبدالمحسن النمر، لمياء طارق، هند البلوشي، أسيل عمران، نور الغندور، وغيرهم من النجوم.

وتأتي مشاركة اليوسف بعد أيام من فوزه بجائزة "سيِّدتي" لأفضل ممثل درامي بعد نجاحه في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الدمعة الحمراء" الذي تم عرضه على شاشة الـ"إم بي سي".

اليوسف في اتصال هاتفي بـ"سيِّدتي" أكد أنه سعيد بخوض تجربة درامية جديدة، وأبدى نوعاً من التحفظ حول إعطاء تفاصيل عن العمل، وقال: "من يعمل ضمن هذه الكوكبة، وتحديداً الأستاذة هدى حسين، يعد محظوظاً؛ لأنها تراعي جوانب مهمة في أعمالها، ودائماً يكون حضورها للمنافسة".

وبيّن اليوسف الذي عرفه الجمهور الخليجي منذ سنوات في أعمال كبيرة كـ"دمعة عمر" مع النجمة المعتزلة زينب العسكري أن الدراما، وتحديداً التراجيديا، تعد صعبة في الطرح، وتحتاج إلى عناية فائقة، فالمشاهد الخليجي بات اليوم مشاهداً وناقداً، ويرفض المساس بمشاعره أو الاستخفاف به.

وأشاد في الوقت نفسه بكاتب العمل علاء الدين حمزة الذي فرغ مؤخراً من مسلسل "البيت الكبير"، والذي تم عرضه على شاشة إحدى القنوات التركية، وأوضح اليوسف أن حمزة من نوعية الكتاب الذين يمنحون المشاهد مساحة للخيال، فهو مبدع وبعيد عن القصص التقليدية، متمنياً التوفيق له ولزملائه طاقم العمل في تقديم مسلسل يسرق الأضواء والأنظار على حد وصفه.