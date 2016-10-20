السر وراء ظهور عبدالمحسن النمر ونسرين طافش في الأردن

يشارك نجم الدراما السعودية والخليجية عبد المحسن النمر كضيف شرف في مهرجان الأردن الدولي للأفلام، والذي يحتضنه المركز الثقافي الملكي، بصحبة الفنانة نسرين طافش.

وعبّر النمر عن سعادته بهذه المشاركة، موضحاً أن الأردن بلد متطور في صناعة الفنون منذ زمن طويل، وله الريادة في تقديم عدد من الألوان الدرامية والفنية، واستشهد النمر في سياق حديثه لـ"سيدتي" بوصول الفيلم الأردني "ذيب" إلى العالمية، وذكر أن صناعة الأفلام عمل ليس سهلاً، لاسيما أن الأمم باتت تتواصل فيما بينها بالفنون، مشيداً في الوقت نفسه بقدرات الشباب في الوطن العربي على بناء نهضة سينمائية حديثة تقدم الفكر والرؤية الحديثة.

واستهلت فعاليات المهرجان الذي تنظمه مديرية الفنون والمسرح في وزارة الثقافة ويستمر حتى يوم الأحد بتكريم شخصيات فنية وثقافية وإعلامية، وهذه الشخصيات هي: سميح المعايطة، ورمضان الرواشدة، وجميل عواد، ومحي الدين قندور، وأمجد القاضي، وبحضور ضيفي المهرجان الفنانين نسرين طافش وعبدالمحسن النمر وشخصية المهرجان إياد نصار.

وتضم الفعاليات جملة من أحدث الأفلام الأردنية التي أنجزها الشباب الأردنيون، إضافة إلى أفلام من مصر ولبنان والولايات المتحدة وإنجلترا والهند، حيث تتوزع العروض على قسمين، هما: "أفلام المسابقة"، و"أفلام موازية"، كما تمنح لجنة تحكيم المهرجان المكونة من أسماء أردنية وعربية ودولية جوائز نقدية لأفضل فيلم وأفضل أداء ومونتاج وموسيقى وديكور وتصوير وموسيقى ولأفضل فيلم موازٍ.

وبدأت العروض بفيلم تسجيلي قصير يتناول محطات في تاريخ مسيرة السينما في الأردن، تبعه عرض فيلم روائي قصير بعنوان "بعد الألم" للمخرجة ساندرا قعوار، وهو واحد من أفلام سلسلة الواقع المرفوض أدى أدواره عدد من أبرز الممثلين الأردنيين، ومنهم: عبدالكريم قواسمه، ونادرة عمران، وشاكر جابر، وفيه تناقش المخرجة أحوال أسرة بسيطة يقع عائلها في الإدمان على الكحول، الأمر الذي يقود أفرادها إلى معاناة التفكك والعوز والموت.

وقال مدير المهرجان محمد الضمور: تأتي الدورة الجديدة للمهرجان عقب ما حققه من نجاح دورتين جرى اقتصارهما على عروض لأفلام محلية أثرت المشهد الثقافي الأردني بكفاءات أردنية شابة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إشراك أفلام عربية وعالمية من أجل إقامة حوار بصري وإنساني بين الثقافات الإنسانية.