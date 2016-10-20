بالفيديو: مي كساب شعرت بالصدمة من إنجاب بنت لسبب غريب جداً

أكدت الممثلة والمطربة مي كساب أنها شعرت بالصدمة عندما أخبرها الطبب المعالج أنها حامل بأنثى، والسبب هو خوفها أن ترث ابنتها من والدها المطرب الشعبي أوكا شعره الخشن ، ولم تمانع أن ترث طفلتها لونه الأسمر أو لون عيونه العسلية!!

مي أكدت بحلقة خاصة عن المغتربات من برنامج "حياتنا" مع الإعلامية دعاء فاروق أنها تأكدت من جنس الجنين وهي بنت، وقررت تسميتها "فريدة"، وقالت إنها في منتصف الشهر السابع من الحمل، وعانت أثناء فترة الحمل من تواجد أكثر من سيدة بشعر "أكرت"، وقالت أنها دعت الله أن يرزق ابنتها الشعر الناعم، وأضافت: بعتذر لبنتي من دلوقت لأنني السبب في ضياع شعرها، وهدأت مضيفتها دعاء من خوفها ونصحتها باللجوء للكيراتين لتصليح شعر ابنتها، وتنبأت أن ترث الصغيرة شعراً وسطاً ما بين الناعم لوالدتها والخشن لوالدها.

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