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بالصور: حبيب أديل يفاجئها بطريقة رومنسية على المسرح

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الأربعاء 19-10-2016 16:50

اختار حبيب النجمة البريطانية الشهيرة أديل Adele أن يعبّر عن حبه لها أمام جمهورها على المسرح وبشكل مميّز.

وفي التفاصيل، اختار سايمون كونيكي Simon Konecki حفل حبيبته في ناشفيل للاحتفال بذكرى مرور 5 أعوام على علاقتهما، حيث تساقطت قصاصات الورق الملوّن بشكل مفاجىء على النجمة أثناء غنائها.

واللافت أنّ القصاصات لم تكن عادية بل كتب عليها حبيب أديل عبارات رومنسية مثل: "أحبك" و"أنت ملاك" و"ذكرى سعيدة".

يُشار إلى أنّ النجمة العالمية أديل كانت قد أعلنت أنها تفكّر جديّاً في اعتزال الجولات الغنائية لمدة 10 أعوام، لأنها تريد أن تقضي وقتاً أكثر مع ابنها أنجيلو في طفولته، وأن تنجب شقيقاً أو شقيقة له.

 

 

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