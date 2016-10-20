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يد الخير السعودية تحفر 150 بئراً ارتوازيةً لفقراء الصومال

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تستكمل الحملة الوطنية بالصومال مشروع حفر 150 بئراً ارتوازياً في الأقاليم، وذلك بعد أن حفرت 70 بئراً، وتنوي استكمال ذلك في الدفعة المتبقّية من المشروع البالغة تكلفته الإجمالية 54.562.500 ريال.

وناقشت الحملة مُمثّلة بمدير المكتب الإقليمي لها سعد السويد، في اجتماعها الذي عُقِد في جيبوتي مع الجهات ذات العلاقة ما تم تنفيذه من الآبار السابقة البالغ عددها 70 بئراً، وكذلك وضع آلية لاستكمال حفر الدفعة الثالثة من الآبار البالغ عددها 80 بئراً، كما تم مناقشة كل ما يتعلّق بالمشروع من الناحية الفنيّة والتأكد من سلامة تنفيذه.

يُشار إلى أن اللقاء التشاوري حضره كلاً من؛ مندوب وزارة الطاقة والموارد المائية في الصومال الفدرالية، ومندوب منظمة التعاون الإسلامي لدى الصومال السفير محمد أدريس صبن، ومدير المشروعات منظمة التعاون الإسلامي بمكتب الصومال عبدالرزاق أحمد شيخ، ومدير عام شركة الراية الدولية مبارك سعيد باكرموم.

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