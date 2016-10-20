اثنينية الذييب تستضيف الزميل سليمان العصيمي

حمود الذييب مكرماً الزميل سليمان العصيمي

استضافت اثنينية الذييب في لقائها الأسبوعي بالرياض يوم الاثنين الماضي رئيس التحرير المكلف السابق لصحيفة "الرياض" الأستاذ سليمان العصيمي الذي تناول مشواره الصحفي والتحديات التي طرأت على الصحف الورقية، ودور الإعلام السعودي وميزاته بين الإعلام العربي، وتحدث عن ضرورة مواكبة الإعلام العالمي ومزاحمته، وأهمية إبراز المكتسبات والمنجزات واللحمة الوطنية، ودعا الى أهمية التركيز على أقسام الإعلام في الجامعات وتطوير المحتوى المقدم للطلاب في المهارات الإعلامية.

وشهد اللقاء مداخلات من الحضور، قبل أن يتم تكريم ضيف الاثنينية من الشيخ حمود الذييب.

وتأتي اثنينية الذييب كأحد المنابر الثقافية الاجتماعية الأسبوعية التي تستضيف الأكاديميين وأصحاب الرأي والمسؤولين في مختلف المجالات على المستوى الوطني.