إستراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم العشرين، أمس في محافظة جدة، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وفي مستهل الجلسة ألقى المهندس الفضلي كلمة نوه فيها الدعم الذي يحظى به التوجه العالمي في مجال البيئة من قادة دول مجلس التعاون وعده حافزا للعمل المشترك من أجل المحافظة على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

وأشار معاليه الى المضامين السامية المتعلقة بمجال المحافظة على البيئة التي تضمنتها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، الذي يأتي دعما لبذل المزيد من الجهد لحماية البيئة الخليجية المشتركة من خلال قيام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد " استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس".

وأشار الى إصدار المملكة العربية السعودية قرار إنشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة التي من مهامها تنسيق الجهود الوطنية بين القطاعات المختلفة المهتمة بالبيئة وحمايتها، بالإضافة الى وضع رؤية المملكة (2030) العمل البيئي والتنمية المستدامة من ضمن أولوياتها دعما لرقي المواطن ونجاح الخطط التنموية الطموحة والتخطيط السليم للتنمية المستدامة.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها الاهتمام الخاص الذي أولاه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون- حفظهم الله ورعاهم - بمسيرة العمل البيئي المشترك منذ تأسيس المجلس، وأن قراراتهم، رعاهم الله، شكلت محطات أساسية في هذه المسيرة من أجل تحقيق الاستدامة والتوازن بين البيئة والتنمية، وتحقيق متطلبات الشعوب وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر2015م، والتي تناولت في البند السابع منها أهمية اصدار السياسات والقرارات الكفيلة بالمحافظة على البيئة البحرية، ومكافحة التصحر، والمياه الجوفية، وتغير المناخ، كما صدر في هذه القمة تكليف للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس.

وقد ناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء البيئة بدول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة الرامية الى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجال العمل البيئي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة بشؤون البيئة بدول المجلس في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية المعنية بشؤون البيئة، ومن بينها الدورة الاطارية الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والتي ستعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في شهر نوفمبر المقبل، معربين عن ترحيبهم بانعقاد هذا المؤتمر المهم في مدينة مراكش المغربية، ومتمنين أن يخرج المؤتمر بنتائج تخدم البيئة في العالم.

وبهذه المناسبة أطلق أصحاب السمو والمعالي وزراء البيئة بدول المجلس البوابة البيئية الخليجية، والتي تشكل خطوة متميزة في جهود التكامل بين دول المجلس في مجال العمل البيئي ونشر الوعي البيئي بين مواطني دول المجلس، وتوفر للباحثين والمهتمين المعلومات البيئية بشكل آني، معربين عن تقديرهم للجهد الذي قامت به دولة الكويت لانجاز هذا المشروع البيئي المتميز.