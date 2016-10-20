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فيصل بن بندر يستقبل سفير أثيوبيا ويشرف حفل سفارة ألمانيا

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فيصل بن بندر يستقبل سفير أثيوبيا ويشرف حفل سفارة ألمانيا فيصل بن بندر يستقبل سفير أثيوبيا ويشرف حفل سفارة ألمانيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس، سفير اثيوبيا لدى المملكة أمين عبدالقادر بركت.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

من جهة أخرى شرّف أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر هلر وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

الأمير فيصل بن بندر مشرفاً حفل السفارة الألمانية

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