اللجنة الشوريـة تناقـش إستراتيجية التعليم العام ومشـروع الملك عبدالله «تطويـر»

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى مساء الثلاثاء اجتماعاً بحضور وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى ونائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437هـ، وأبرز التحديات التي تواجهها الوزارة والإنجازات التي حققتها في قطاعي التعليم العام والعالي.

وأفاد رئيس اللجنة د. مشعل السلمي أن نائب رئيس المجلس استهل الاجتماع بالتأكيد على أن اللقاءات المباشرة بين أعضاء اللجان المتخصصة بالمجلس مع مسؤولي الجهات الحكومية أثناء إعداد لجان المجلس تقاريرها ينعكس على جودة مخرجاتها والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشة تلك التقارير.

وأوضح السلمي أن الاجتماع تناول بعض الجوانب التعليمية التي تضمنها التقرير ومنها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وإستراتيجية التعليم العام والصعوبات والتحديات التي تواجهها وزارة التعليم وسبل معالجتها، والخطوات التي حققتها الوزارة بعد دمج وزارة التعليم العالي معها في وزارة واحدة.

من جانبه أبدى وزير التعليم حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس الشورى ممثلاً في لجنة التعليم والبحث العلمي للنهوض بعمل الوزارة والاستفادة من أراء ومقترحات أعضاء المجلس.

وقد أجاب د. العيسى ومسؤولو الوزارة الذين حضروا الاجتماع عن أسئلة أعضاء اللجنة واستفساراتهم حول ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة وبعض القضايا التعليمية.

وستقدم لجنة التعليم والبحث العلمي تقريراً مفصلاً بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم متضمناً توصياتها لمناقشته في جلسات المجلس القادمة.