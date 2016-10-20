وزير البلدية يستعرض برنامج مستقبل المدن السعودية مع رؤية ٢٠٣٠

أفتتح وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ ورشة العمل والتي نظمتها الوزارة بعنوان "برنامج مستقبل المدن السعودية والأجندة الحضرية لجديدة" كأحد فعاليات برنامج مؤتمر الامم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية "الموئل الثالث" والذي يعقد في مدينة كيوتو بالإكوادور في الفترة من ١٧- ٢٠ أكتوبر الجاري.

وقد ناقشت ورشة العمل التحديات التي تواجه المدن السعودية وسبل معالجتها بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والأجندة الحضرية الجديدة التي سيتم اعتمادها خلال هذا المؤتمر.

وقد كانت ورشة العمل قد بدأت بكلمة ألقاها الوزير آل الشيخ، بعد ذلك ألقى د. جون كلوس المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة كلمة أشاد فيها بالتعاون المثمر والبناء مع الوزارة في برنامج مستقبل المدن السعودية، ثم قدم وكيل الوزارة لتخطيط المدن عرضاً تفصيلياً تناول المراحل التي تم إنجازها ضمن البرنامج. وشهدت الورشة مشاركة وزير الإسكان لمملكة البحرين م. باسم يعقوب الحمر، ونائب مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية بالكويت م. هديل بن ناجي، ونائب الامين العام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالكويت إيمان الناصر. وقد اثنى الحضور على البرنامج وتطلعهم الى التعاون المثمر مع المملكة في هذا المجال.