أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير البلدية يستعرض برنامج مستقبل المدن السعودية مع رؤية ٢٠٣٠

Google+ Print

أفتتح وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف آل الشيخ ورشة العمل والتي نظمتها الوزارة بعنوان "برنامج مستقبل المدن والأجندة الحضرية لجديدة" كأحد فعاليات برنامج مؤتمر الامم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية "الموئل الثالث" والذي يعقد في مدينة كيوتو بالإكوادور في الفترة من ١٧- ٢٠ أكتوبر الجاري.

وقد ناقشت ورشة العمل التحديات التي تواجه المدن السعودية وسبل معالجتها بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والأجندة الحضرية الجديدة التي سيتم اعتمادها خلال هذا المؤتمر.

وقد كانت ورشة العمل قد بدأت بكلمة ألقاها الوزير آل الشيخ، بعد ذلك ألقى د. جون كلوس المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة كلمة أشاد فيها بالتعاون المثمر والبناء مع الوزارة في برنامج مستقبل المدن السعودية، ثم قدم وكيل الوزارة لتخطيط المدن عرضاً تفصيلياً تناول المراحل التي تم إنجازها ضمن البرنامج. وشهدت الورشة مشاركة وزير الإسكان لمملكة البحرين م. باسم يعقوب الحمر، ونائب مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية بالكويت م. هديل بن ناجي، ونائب الامين العام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالكويت إيمان الناصر. وقد اثنى الحضور على البرنامج وتطلعهم الى التعاون المثمر مع المملكة في هذا المجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة