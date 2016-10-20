«لقاء الخميس» يكشف قصة نجاح د. سلمان لشباب خميس مشيط

د. حسن سلمان

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين والرموز والموهوبين د. حسن بن حسين سلمان الليلة بعد صلاة العشاء مباشرة في "ماركيز كوفي" يلتقي من خلاله بشباب محافظة خميس مشيط ليتحدث عن قصة كفاح ونجاح نال على إثرها درجة الماجستير والدكتوراه بيد معطوبة.

ويعد ضيف اللقاء أنموذجا مشرفا يحتذى به فقد نال درجة الدكتوراة في القانون من جامعة الملك خالد، وتقلد العديد من المهام مثل عضوية المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الموظفين ومدينة سلطان، وعضو لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجاريه، وعضو في المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير، بالإضافة إلى كونه مؤسسا لجمعية "شكر النعمة" بعسير ومؤسسا لجمعية "التاجر الصغير" ومؤسسا في جمعية الأعمال التطوعية، والأخيرتان في طور الإنشاء. ومن المنتظر أن يسرد د. سلمان قصة حصوله على الماجستير بعد الحادث الأليم الذي أفقده يده اليمنى ومن ثم حصوله على جائزة أبها للنبوغ العلمي في مرحلة الدكتوراة بالإضافة إلى تأسيسه لعدد من الشركات والجمعيات وحصوله على 3000 ساعة عمل تطوعية أيضاً.

يُذكر أنَّ "لقاء الخميس" للناجحين والرموز والموهوبين يحظى بشراكة رسمية من مركز الملك سلمان للشباب، ورعاية رسمية من الهيئة العامة للرياضة، ورعاية إعلامية دائمة من صحيفة "الرياض"، كما تجدر الإشارة إلى انه سيتم السحب على جوائز وهدايا قيمة تقدم للجمهور الحاضر هذا المساء.