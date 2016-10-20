ولي العهد يستقبل عدداً من السفراء ويحثهم على الأمانة والإخلاص

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة أمس سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم: السفير المعين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، والسفير المعين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، والسفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، والسفير المعين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي، والسفير المعين لدى جمهورية البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، والسفير المعين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله الداود، والسفير المعين لدى مملكة السويد عبدالعزيز بن حمود الزيد، والسفير المعين لدى مملكة الدنمارك فهد بن معيوف الرويلي، والسفير المعين لدى جمهورية أثيوبيا عبدالله بن فالح العرجاني، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا محمد بن منصور المالك، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا محمد بن عبدالغني خياط، والسفير المعين لدى جمهورية طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، والسفير المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، والسفير المعين لدى المقر الأوروبي في جنيف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، والسفير المعين لدى جمهورية مالي مسعود بن علي العرابي الحارثي، والسفير المعين لدى جمهورية اتحاد ميانمار سهل بن مصطفى عرقسوس.

وفي بداية الاستقبال هنأهم ولي العهد بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين، حاثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وتطوير علاقات المملكة بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة. وأكد ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم، متمنياً سموه للسفراء التوفيق والسداد. من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون كافة جهودهم لخدمة المملكة وأبنائها. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني.

ولي العهد متحدثاً إلى السفراء (واس)