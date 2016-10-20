بالصور.. أصحاب "العمارات المحتلة" بمدينة دمياط الجديدة يطلبون إعادة تأهيلها

طالب أصحاب الوحدات السكنية "العمارات المحتلة" بمدينة دمياط الجديدة بسرعة الانتهاء من إعادة تأهيلها لكى يتمكنوا من تسلمها، وقال محمد ربيع أحد الحاجزين بتلك الوحدات السكنية أنا محتار ما بين جهاز المدينة والمقاول المسئول عن إعادة تأهيل الوحدات السكنية، وعندما تحدثت معه قال انتظر حتى يتم الانتهاء من إعادة تأهيل شقتك أو أن تتحمل أن تكلفة تأهيلها بقيمة 10 آلاف جنيه ونقوم بتسليمها لك فى غضون شهر وتابع معقول بعد ما دفعت قيمة شقتى أدفع 10 آلاف جنيه تانى علشان استلمها.

ويضيف السيد عبد القادر صاحب شقة سكنية بتلك العمارات "ريقنا نشف وآخر ما زهقت استلمت شقتى متبهدلة دورة المياة والمطبخ يحتاجان لتغيير شامل كما أن سيراميك أرضيات الشقة يحتاج لتغيير وهو نفس الحال لجدران الشقة التى تحتاج للطلاء مرة أخرى "وتابع حرام والله كل ده أن أضريت أستلم الشقة بحالتها وقمت بوضع باب حديدى أمام باب الشقة حتى لا يتم سرقتها مرة أخرى وسأقوم بتجهيزها حينما تحين الظروف".



> من جانبه قال المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة أن تلك الوحدات السكنية كانت خالية وقت الاعتداء عليها واستكمل تجهيزها ولم تكن قد سلمت لأصحابها عن طريق صندوق الدعم والتمويل العقارى مشيرا إلى أن الشقق المستعادة تم تسليمها إلى شركة المقاولون العرب لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها تمهيدا لتوزيعها على أصحابها المستحقين الحاجزين من قبل.

المهندس محمد الحصى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط الجديدة ونائب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه يقول بمجرد إخلاء العمارات فى سبتمبر 2014 تم تكليف شركة المقاولين العرب بإعادة تأهيل تلك العمارات ورفع كفاءة الوحدات السكنية على أن تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية نصف التكلفة وتتحمل المقولين العرب النصف الآخر لأنها منفذة المشروع وكانت المسئولة عن الحراسة لحين تسليم الشقق لأصحابها.

وأعلن الحصى عن تواجده بمكتبه بجهاز مدينة دمياط الجديدة بعد غدا الخميس وناشد أصحاب تلك الوحدات السكنية المتضررين المجىء لمقابلته والمساهمة فى حل مشكلته لأن التقصير ليس من الجهاز ولكن من المقاول الذى تم الاتفاق معه على رفع كفاءة تلك العمارات.

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جدير بالذكر أن الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير قام المئات باحتلال 30 عمارة تضم حوالى 900 وحدة سكنية ومكثوا فيها لمدة 3 سنوات قبل أن ينجح جهاز المدينة وقوات الجيش والشرطة من إخلائها من المعتدين عليها.

مدخل إحدى العمارات

سلالم العمارة المكسرة

دورة مياه محطمة

شكائر الأسمنت بمدخل العمارة

مدخل إحدى الشقق