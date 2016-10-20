حقوق الإنسان بالبرلمان:"العدالة الانتقالية" لا ينص على التصالح مع الإخوان

قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون العدالة الانتقالية لم يحال إلى اللجنة حتى الآن لمناقشته، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع خطة عملها بعد انتهاء مجلس النواب من انتخابات اللجان النوعية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع" أن العدالة الانتقالية يعنى تحقيق العدالة الناجزه ولا يحمل التصالح مع من أجرموا فى حق الشعب المصرى، لافتا إلى أن القانون الغرض منه هو العدالة وإعطاء أصحاب الحقوق لحقوقهم من شهداء ومصابى الثورة.

وأشار الكومى إلى أن القانون لا ينص على التصالح مع جماعة الإخوان، لافتا إلى أن القانون يهدف لتحقيق العدالة بعيداً عن من أجرموا فى حق الشعب.