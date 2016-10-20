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الرى: احتياجاتنا من المياه 110 مليارات متر مكعب وما يتم توفيره 80 مليارا

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الرى: احتياجاتنا من المياه 110 مليارات متر مكعب وما يتم توفيره 80 مليارا الرى: احتياجاتنا من المياه 110 مليارات متر مكعب وما يتم توفيره 80 مليارا

>كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى بوزارة الرى، أن هناك عدداً من التحديات تواجه قطاع الرى فى أهما محدودية مواردنا المائية، مشيراً الى أن احتياجاتنا الفعلية من المياه تصل إلى 110 مليار متر مكعب.

 

وأضاف ميخائيل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ما يتم توفيره من المياه داخل مصر حالياً 80 مليار متر مكعب، منهم 55,5 مليار حصتنا من مياه النيل ونصل إلى 62 مليار من اعادة الاستخدام وحصاد مياه الأمطار وباقى الـ80 مليار يأتى من مياه الصرف، وهذا ما يمكننا تدبيره، مشيراً إلى أننا نسد باقى العجز المائى فى الـ 110 مليار متر مياه عن طريق استيراد الغذاء من الخارج.

 

وأشار ميخائيل أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع المياه، على رأسها الزيادة السكانية مشيراً الى أن عدد السكان وقت انشاء السد العالى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، وأن نصيب الفرد وقتها كان 2000 متر مكعب، وحالياً يبلغ نصيب الفرد 630 متر مكعب، وفى 2030 سيتناقص نصيب الفرد فى ظل ثبات الحصة المائية من مياه النيل.


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مصر 365

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