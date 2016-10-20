عبدالله بن زايد يوقّع 3 اتفاقيات مع غينيا الاستوائية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة في أبوظبي اغابيتو مابا موكي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق بحضور فاوستو ابيسو فوما وزير رئاسة الجمهورية المفوض لشؤون الطيران المدني، ووقّع سموه واغابيتو مابا موكي خلال اللقاء على 3 اتفاقيات بين البلدين وتشمل اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة غينيا الاستوائية بشأن تشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع تهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، إضافة إلى اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.

ترحيب بتبادل الزيارات

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية غينيا الاستوائية وسبل تعزيزها وتطويرها، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين.

من جانبه أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا الاستوائية بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بينهما، وثمن ما تحظى به دولة الإمارات من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة وما اكتسبته من احترام وتقدير على المستوى الدولي.

حضر اللقاء محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.