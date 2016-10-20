مكتوم بن محمد يبحث مع «بي دبليو سي» القضايا المالية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في مجلس سموه في زعبيل ظهر أمس، بوب مويتز رئيس مجلس إدارة شركة «بي دبليو سي» «BWC» العالمية المتخصصة في خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات المالية.

ورحب سموه بمويتز واستعرض معه عدداً من القضايا المالية وأنظمة الرقابة العالمية والأنشطة التي تقوم بها شركة «بي دبليو سي» في دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص ودول المنطقة والعالم.

وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بدور الشركة في تقديم النصح والاستشارات المالية للجهات المعنية في دبي، مشيراً في هذا السياق إلى التعاون الوثيق بين هذه الجهات والشركة العالمية التي تتخذ من نيويورك مقراً رئيسياً وتتخذ من دبي مركزاً إقليمياً من خلال مكتبها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي ومكتب آخر في العاصمة أبوظبي، والتي يعمل فيهــا ما يزيــ د على 1400 موظف من مختلــف جنسيــات العالم.

المحطة الأولى

وأعرب مويتز عن سعادته بزيارة دول المنطقة بما فيها دولة الإمارات التي كانت المحطة الأولى لجولته الخليجية، مؤكداً أهمية دبي كمدينة عالمية وكجهة جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية وكعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

ونوه بالمكانة الكبيرة والثقة العالية اللتين تحظى بهما مدينة المال والأعمال في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية ومن بينها شركة بي دبليو سي التي تنتشر أنشطتها في نحو 157 دولة حول العالم ويبلغ إجمالي عدد موظفيها ما يقارب 223 ألف موظف مختصين في مجالات تقديم الاستشارات المتعلقة بالضرائب والتدقيق المالي لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والمصارف وشركات النفط والغاز والشركات العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وما إلى ذلك.

تسهيلات

ووصف مويتز التسهيلات والأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة بأنها ذات معايير ومستويات عالمية تبعث على الإعجاب والتقدير وتعزز ثقة الشركات العالمية والأفراد والحكومات في هذا البلد الآمن المستقر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

حضر اللقاء معالي عبد الله بن محمد غباش المدير العام لدائرة الرقابة المالية في دبي وعبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي وأحمد بن بيات العضو المنتدب نائب رئيس دبي القابضة وهشام القاسم المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب في وصل للتطوير العقاري وعدد من المسؤولين الحكوميين والوفد المرافق للضيف.

وقد اصطحب معالي عبد الله غباش الضيف في جولة تعريفية في مختلف أقسام مركز دبي المالي العالمي وقدم له ملخصاً حول القوانين والأنظمة المالية المعمول بها في المركز والمحاكم المختصة التي تفصل في المنازعات المالية وفق أرقى المعايير والقوانين العالمية المعترف بها دولياً.