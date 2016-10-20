محمد بن سعود: قطاع الأراضي والأملاك يساهم في تطوير التنمية

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أهمية قطاع الأراضي والأملاك في الإمارة في تطوير عجلة التنمية في الإمارة.

جاء ذلك خلال جولة سموه صباح أمس يرافقه الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قطاع الأراضي والأملاك التابع لدائرة بلدية رأس الخيمة للاطلاع على سير العمل. وكان في استقباله محمد سلطان الزعابي مدير قطاع الأراضي والأملاك وعدد من المسؤولين في القطاع.

وشدد سموه على سرعة إنجاز معاملات المراجعين وتقديم التسهيلات لهم وتوفير أفضل الخدمات واختصار الوقت والتعاون مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة بتسهيل وتبسيط الإجراءات، وحث موظفي الدائرة على تطوير أدائهم.

واستمع سموه خلال الجولة إلى اقتراحات ومشكلات المراجعين فيما يخص تبسيط الخدمات وتذليل العقبات.