النعيمي: الشباب ثروة الوطن وصنّاع المستقبل

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، نسخة من أطروحة الدكتوراه، التي حصل عليها المهندس محمد بن عمير المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان من جامعة ولفرهامبتون البريطانية، وتحمل عنوان «منهج متطور للعمارة المستدامة في دول الخليج».

وأشاد صاحب سمو حاكم عجمان بما وصل إليه شباب الإمارات من المستويات التعليمية العالية وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات على المستويين المحلي والعالمي، وحرصهم على مواصلة التعليم العالي، ما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً أن الشباب هم ثروة الوطن، وصناع المستقبل.

ودعا سموه الشباب لمواصلة طلب العلم والاستمرار في البحث عن رسائل علمية جديدة وموضوعات ذات أهمية، يستفيد منها أبناء الوطن، وإصدار المزيد من المؤلفات، التي يمكن للدارسين والباحثين الاستفادة منها في خدمة تطوير الأداء، والتميز في تنفيذ المشاريع.

وقال، إن هناك الكثير من الجوانب في المجتمع الإماراتي يجب البحث فيها، وتقصي الحقائق عنها وتسليط الضوء عليها، مؤكداً وجود تاريخ وحضارة عظيمة لدولة الإمارات يجب على الدارسين تقديم رسائل علمية حولها لإطلاع العالم على حضارة الإمارات في مختلف العصور الماضية.

كما تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، نسخة مماثلة من الأطروحة.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار النعيمي من المهندس محمد بن عمير صاحب الأطروحة على ما قام به من تحليل حول الإنجازات والتجارب العالمية في موضوع المباني المستدامة والخضراء وأساليب تقييمها وقياسها، وصولاً إلى الطريقة المناسبة لظروف منطقة الخليج المناخية والواقع التقني فيها، إضافة إلى خصوصيتها الاجتماعية والثقافية، من خلال معيار تقييمي لا يستثني الخصائص التصميمية والجمالية للمبنى، ليتم اعتماد هذا المعيار لقياس درجة الاستدامة كونه متطلباً لترخيص المباني.