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سقوط تجار غلال حجبوا 80 طن أرز عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة بالغربية

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سقوط تجار غلال حجبوا 80 طن أرز عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة بالغربية سقوط تجار غلال حجبوا 80 طن أرز عن التداول لبيعها بأسعار مرتفعة بالغربية

>الغربية - عادل ضرة

تمكن مباحث إدارة مباحث بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط 80 طن أرز شعير داخل مخزن بقرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة قبل بيعهم فى السوق السوداء.

 

 

وتلقى اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجه مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ع.م.أ" و"أحمد. ق تجار غلال مقيمان قرية الجعفرية لحجبهما كميات كبيرة من الأرز الشعير، لبيعه بأسعار مرتفعة، وتم ضبط  80  طنا من الأرز شعير، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق

 

 


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