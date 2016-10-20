برج الحوت حظك اليوم الخميس 20/10/2016

مشاعر مرهفة وذكاء فطرى وقدرة مميزة على تحليل الأمور هذه هى أبرز صفات برج الحوت أحد الأبراج المائية الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، بالإضافة إلى مهارته فى الأعمال الأدبية والفنية.

برج الحوت على الصعيد المهنى..

شخص ما يقف فى طريق تحقيق حلمك، حاول التركيز جيداً فى من حولك ولا تثق كثيراً فى الأخرين ولا تروى أسرارك كلها لأصدقائك، فلا تدرى من يريد لك الشر، وحاول إنجاز مهامك فى هدوء وكتمان.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

تشعر بحب كبير نحو شريك حياتك ولكنك دائماً لا تبوح بكل ما تشعر، فلا تكن أنانى فى مشاعرك، فالطرف الأخر لن يستطيع الاستمرار فى إعطاء مشاعره إذا لم يشعر بها أولاً.

على الصعيد الصحى ..

تحتاج الى راحة يومين للاسترخاء والخروج من أجواء العمل والتوتر والضغط النفسى، يمكنك السفر الى أى مكان لتهدأة أعصابك، وحاول الإكثار من تناول العصائر الطبيعية المفيدة للجسم.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تخوض معركة كبيرة فى عملك وليس أمامك خيارات أخرى سوى النجاح فيها وإلا ستفقد وظيفتك، فكثق جهودك وطاقتك واستغل ذكاءك فى الخروج من المعركة بنجاح.