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حظك اليوم برج القوس الخميس 20/10/2016

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حظك اليوم برج القوس الخميس 20/10/2016 حظك اليوم برج القوس الخميس 20/10/2016

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نقدم لأبناء برج القوس، الذى يتميزون عن غيرهم من الأبراج بأنهم متفائلين إلى درجة كبيرة، ومهما مروا بأزمات قادرين على البدء من جديد، وهذه من أبرز صفات هذا البرج، الذى نقدم له اليوم توقعات علماء الفلك على كافة الأصعدة.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

الحبيب راضِ كثيراً عن العلاقة بينكما، ولكن أنت مازلت غير قادر على الاستمتاع الشك والتوتر سيقودان العلاقة إلى منطقة مظلمة، حاول أنت تتفادى هذه الأفكار السلبية المسيطرة عليك، واستمتع بعلاقاتك العاطفية.

 

برج القوس على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل جيدة إلى حد كبير، كل ما عليك أن تقوم بتنظيم وقتك أكثر من ذلك، كما يفضل أن تهتم بعلاقاتك بزملائك فى العمل، لأن هذا سيدعم موقفك كثيراً فى العمل.

 

برج القوس على الصعيد الصحى..

آلام فى الأعصاب هذه الناتجة عن المجهود الزائد الذى تبذله مؤخراً، كما أنك تعانى من نقص فيتامينات، لذا يجب أن تتواصل مع الطبيب المختص لكى تحصل على العلاج المناسب لحالاتك الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرات على مستوى الأسرة، ولكن هذه التغيرات ستكون إلى الأفضل كما من المفترض أن تنتقل إلى منزل جديد فى الفترة المقبلة.


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مصر 365

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