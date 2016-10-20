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حظك اليوم برج الجدى الخميس 20/10/2016

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 20/10/2016 حظك اليوم برج الجدى الخميس 20/10/2016

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التعاون، صدق المشاعر، من أكثر الصفات المميزة لأبناء برج الجدى، فنقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء هذا البرج على المستوى العاطفى والصحى والمهنى.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم هو الوقت مناسب للقاء الحبيب وقضاء وقت رومانسى معه، كل ما عليك أن تتجنب العناد والانتقاد الدائم له، حتى لا يؤثر هذا على علاقتك بالحبيب، كما أنه سيشعره بضيق من العلاقة بأكملها.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى ..

على الرغم من أن الفترة الماضية حدث بها الكثير من الخلافات على مستوى مديرك فى العمل، إلا أنك ستكون أكثر قدرة وذكاء للتعامل مع كل هذه الأمور، كذلك ستتخذ قرار حاسم من شأنه أن يساعدك على حل كل الأزمات الأخيرة.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

عليك مراجعة الطبيب، وكذلك اجراء الفحوص الطبية السنوية، لأنك قد أهملت كثيراً فى الأيام الماضية، كما أنك توقفت عن تناول الأطعمة الصحية، ولا مكان للرياضة فى حياتك وهو ما سيكون سبب فى إصابتك بالضعف.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

الأوضاع مستتبة، وكل شئ على ما يرام، ولكن ستحدث بعض الخلافات فى العمل وعلى مستوى الأسرة، ولكن لديك قدرة هائلة على امتصاص غصب الأخرين والتعامل مع الأزمات الطارئة.


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مصر 365

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