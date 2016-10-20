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حظك اليوم برج الثور الخميس 20/10/2016

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حظك اليوم برج الثور الخميس 20/10/2016 حظك اليوم برج الثور الخميس 20/10/2016

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نقدم لمولود برج الثور المعروف بحبه للمغامرة وميله لاتخاذ قرارات تبدو للآخرين مجازفة ومتهورة ولكنها فى الحقيقة مدروسة جدًا ومحسوبة وتجعله يفوز فى النهاية.

 

 

برج الثور على الصعيد المهني:

 

تميل إلى التفكير العميق قبل اتخاذ أى قرار فى العمل هذا اليوم وهو شيء جيد ولكن إذا كان إيقاع عملك سريعًا للغاية قد يتسبب هذا الوقت الطويل فى التفكير فى خسارتك وتأخيرك إذا كنت مثلاً تعمل فى البورصة.

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

حبك للمغامرة ينعكس على حياتك العاطفية وهو بالتحديد أكثر ما يقلق شريك حياتك بشأنك، وهو السبب فى عدم اطمئنانه لك وأنه لا يفصح لك عن مشاعره الحقيقية لأنه يخشى الجرح، حاول أن تطمئنه وتثبت له مدى وفائك وإخلاصك وستجد أن كل المشاكل الكبيرة بينكما اختفت.

 

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

بسبب المجهود الكبير الذى تبذله والإرهاق الذى تعانيه فإن مناعتك ضعيفة للغاية خاصة أنك تهمل كثيرًا فى طعامك، ولذلك أنت أكثر عرضة للاصابة بالبرد أو الالتهابات والعدوى فحاول أن تأخذ حذرك قدر الإمكان وحاول أن تعيد النظر فى نظامك الغذائي.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

 

بعض الأحداث الطارئة والمفاجئة تسبب ارتباكًا فى خططك التى وضعتها من فترة طويلة وشعرت بالراحة تجاهها وهو ما يسبب لك التوتر والانزعاج ولكنك ستدرك فيما بعد أن ما خططه لك القدر كان أفضل وستكتشف فى نفسك قدرة فذة على التكيف مع أية متغيرات مهما كانت مفاجئة.


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مصر 365

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