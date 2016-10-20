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بالصور.. أزمة انابيب تضرب مدينة السرو بدمياط ومدير التموين: لاتوجد أزمة

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بالصور.. أزمة انابيب تضرب مدينة السرو بدمياط ومدير التموين: لاتوجد أزمة بالصور.. أزمة انابيب تضرب مدينة السرو بدمياط ومدير التموين: لاتوجد أزمة
اشتكى أهالى مدينة السرو التابعة  لمركز الزرقا بمحافظة دمياط  من استمرار أزمة أنابيب البوتجاز وأوضح المواطنون أن سعر أنبوبة البوتجاز بلغت 20 جنيها على الرغم من أن أسعارها فى المستودعات 10 جنيهات وذلك بسبب قيام أصحاب مصانع الطوب ومزارع الدواجن فى سحب الانابيب من السوق .

وكشف عمار فؤاد أحد المواطنين  مطالبة الأهالى لمحافظ دمياط بزيادة حصة مدينة السرو وبالفعل أصدر أوامره لمسئولى الذين قاموا بزيادة حصة السرو من انابيب البوتجاز 180 انبوبة مؤكداً أنه على الرغم من الزيادة إلا أن الازمة ما زالت مستمرة.

وناشد فؤاد محافظ دمياط بإعادة توزيع حصص الانابييب بالمحافظة نظراً لأن معظم مناطق مدن دمياط ودمياط الجديدة تم توصيل الغاز المنزلى إليها. 

ونفى المهندس السيد السؤالى مدير عام مديرية التموين بدمياط وجود أزمة أنابيب بمحافظة دمياط، مشيرا إلى أن المشكلة تقع أحيانا فى قرى مراكز كفر سعد وفارسكور والزرق والسرو بسبب استخدام أصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب الانابيب المنزلية .

وأكد أن هناك تعليمات صادرة من الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إلى أجهزة الرقابة التموينية والوحدات المحلية وإدارة المتابعة بالديوان العام بتكثيف حملات التفتيش والرقابة علي الحصص الواردة وتوزيعها علي المواطنين
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