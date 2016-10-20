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النقل العام: الإسكندرية تعانى من اختناق مرورى حاد ونسعى لتطوير المواصلات

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النقل العام: الإسكندرية تعانى من اختناق مرورى حاد ونسعى لتطوير المواصلات النقل العام: الإسكندرية تعانى من اختناق مرورى حاد ونسعى لتطوير المواصلات

> الاسكندرية جاكلين منير

قال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الاسكندرية تعانى حاليا من أزمة حادة فى المرور، حيث فاق عدد السيارات السعة الاستيعابية للشوارع، بالإضافة إلى زيادة حجم الإشغالات مما يعيق المرور.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحل الوحيد هو الاتجاه إلى تنمية وتطوير نظم النقل الجماعى بالإسكندرية لمواجهة الاختناق المرورى.

وأشار إلى أنه تم مؤخرا الموافقة من مجلس الوزراء على الحصول على قرض بقيمة 300 مليون يورو مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل، وذلك فى إطار رفع كفاءة منظومة النقل الجماعى بالإسكندرية. مشيرا إلى أن هذا المشروع بداية للتنمية المستدامة للنقل العام بالإسكندرية يتبعه عدد من المشروعات الأخرى.


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