تقنية جديدة تغير طعم الأكل بالتأثير على مراكز التذوق بالمخ

ذكر موقع new york post أن هناك اكتشافا جديدا سيغير مجرى الأمور الفترة المقبلة فيما يتعلق بتذوق الطعام، فقد أكد الموقع أن طعم السبانخ أو البروكلى واللفت الذى يعتبره البعض الأسوأ فى العالم يمكن أن يتغير ليصبح بطعم الشيكولاتة.

ويتمثل الاختراع الجديد الذى سوف يذهل العالم فى "معلقة" تغير طعم الأكل إلى شيكولاتة، واكتشاف قد يغير مسار البشرية خاصة لمحبى الأكل حيث يعمل الاختراع على إنتاج تيار كهربائى منخفض المستوى يعمل على إبراز المذاق الحلو أو الحادق وإرساله إلى المخ حتى وإن لم يكن موجودًا من الأساس.

وقد تم الكشف عن الاختراع فى معرض كبير فى "برمنجهام" الأسبوع الماضى على يد شباب المهندسين والعلماء فى جامعة لندن، وهو الاختراع الذى يمكن تحويله إلى أدوات مطبخ عديدة كالعلب، الأكواب والساكين ولكن يظل النموذج الأهم هو نموذج "المعلقة".

وقال “Adria Cheok “ المسئول الرئيسى عن المشروع: "ما بدأ كان تجربة هندسية أدت إلى متعة أخرى، شىء من المحتمل أن يكون له أثر اجتماعى إيجابى" مضيفًا: "العديد من الأطفال يكرهون طعم الخضراوات، ولذلك قررت عندما أصبح مهندسًا أن أخترع جهاز يسمح للأطفال بتناول الخضراوات بطعم الشيكولاتة".

ولكن كيف يعمل الجهاز؟ الإجابة هى أن الجهاز يستفيد من التفاعلات الكيمائية التى تحدث فى الفم أثناء تناول الطعام حيث يتم التعرف على النكهات الحامضة والمالحة عند الأكل، كما يتم الكشف عن التفاعل بين اللعاب والحموضة مع الصوديوم أو الهيدروجين، ويستخدم التردد الكهربائى الذى يحفز رد الفعل للتذوق وهذا يعتبر "سحر" حيث إنه يجعلك تشعر أنك تأكل "دونتس" بدلاً من "القرنبيط" ويقوم بإرسال إشارات إيجابية إلى المخ.