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دراسة … النوم على الضوء يضر بالصحة

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دراسة … النوم على الضوء يضر بالصحة دراسة … النوم على الضوء يضر بالصحة

ذكر موقع “هيلثي ديجيزيت” المهتم بالشؤون الصحية ان الدراسات العلمية أثبتت وجود علاقة بين مصدر الضوء أثناء النوم والكثير من الأمراض .

وتوصلت الدراسة إلى أن النوم على الضوء يعزز فرص الإصابة بسرطان الثدي بسبب التغييرات الهرمونية ومستويات الكليسترول في الدم.

كما أضافت أن التعرض للضوء الخافت أثناء النوم يتسبب فى حدوث بعض التحولات النفسية والتى تتطور وتصيب الشخص وبالاكتئاب، كما أن التعرض لهذا الضوء الخافت أثناء النوم يتسبب فى اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.

كما أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء الخافت أثناء النوم هم أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة، بسبب التغييرات التى تحدث فى الإيقاع الجسدى، فتشير الدراسات إلى أن هذه العادة تزيد من آلام الجوع ويقلل طاقة الجسم خلال فترة الاستيقاظ.

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