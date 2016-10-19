كوبر: قرعة كأس الأمم إيجابية.. ومشغول بلقاء غانا في تصفيات المونديال

علق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى على قرعة الأمم الأفريقية التى أجريت اليوم قائلًا «القرعة إيجابية لأننا ستلعب يوم 17 يناير»، مشيرًا إلى أن ذلك سيمنح الجهاز الفني فرصة أكبر للاستعداد، خاصة وأن الفريق سيلعب في مدينة واحدة.

وأشار الى أن الفريق البطل لابد أن يفوز على كل منافسيه وأن مستوى الفرق جميعا متساوٍ وليس صحيحا أن وجود مصر ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات غانا ومالي وأوغندا شىء سهل.

وقال كوبر إن مايشغله الآن هو مباراة غانا يوم 13 توفمبر في تصفيات كأس العالم وأنه يتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة مستقرة بذاتها، مؤكدًا أن المنتخب سيؤدي مباراة أو مباراتين وديتين قبل السفر إلى الجابون للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.