"الطرق": 1.1 مليار جنيه تعويضات الأراضى المنزوع ملكيتها بشبرا ـ بنها الحر

أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن تعويضات الأهالى المنزوع ملكية أراضيها لتنفيذ طريق شبرا ـ بنها الحر، المدرج بالمشروع القومى للطرق، بلغت حوالى 1.1 مليار جنيه، لافتا إلى أن الهيئة حرصت خلال عمليات نزع الملكية على تعويض الأهالى بشكل عادل ومرضى لهم.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أن الهيئة واجهت معاناة كبيرة خلال نزع الملكية، لكنها أصرت على استكمال تنفيذ الطريق لما له من أهمية ومساهمته فى فك الاختناق المرورى الحادث بطريق شبرا ـ بنها القديم، واتبعت أسلوب دفع 75% من قيمة الأراضى بشكل فورى بمجرد تقديم المتضرر مستندات الملكية.

وقال ترك، إن تكلفة إنشاء الطرق بدون احتساب قيمة التعويضات وصلت إلى 2.7 مليار جنيه، وهو فى حدود تكلفة الكيلو متر المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الطريق به 41 كوبرى ونفق أعلى المصارف والمشاة لاستخدامها فى الدوران للخلف، حيث أنه سيكون طريق حر بدون تقاطعات.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الطريق مقام على منسوب ترابى يعلوم حوالى 8 أمتار عن مستوى الأراضى الزراعية المجاورة، وأنه كان أمام الهيئة تحديات كبيرة لنقل هذه الكميات من التربة والكامرات الحديد بأطوالها، مشيرا على أن الطريق يتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويمر بشكل موازى لطريق شبرا ـ بنها القيدم رابطا دائرى القاهرة الكبرى والدائرى الإقليمى.